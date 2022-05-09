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Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında

Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı - 9 Mayıs Pazartesi
Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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