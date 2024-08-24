Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz ile Kırklareli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 30° İzmir Güneşli 38° Antalya Güneşli 36° Trabzon Sağanak Yağış 29° Bursa Güneşli 30° Adana Sağanak Yağış 34° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Güneşli 33°

Hava sıcaklıklarının biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. REKLAM

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.