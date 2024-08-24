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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı - 24 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri ve Sivas'ta kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli poyraz etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 08:14 Güncelleme: 24.08.2024 - 08:17
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        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz ile Kırklareli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 29°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Sağanak Yağış 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 33°

        Hava sıcaklıklarının biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara'nın güneyinde ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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