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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı - 13 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Edirne, Toroslar ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 07:28 Güncelleme: 13.09.2024 - 07:28
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        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerleri az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 31°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 30°C

        Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 31°C

        Az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 30°C

        Az bulutlu

        KOCAELİ °C, 34°C

        Az bulutlu

        AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        ADANA °C, 35°C

        Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 31°C

        Az bulutlu

        HATAY °C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        ISPARTA °C, 32°C

        Az bulutlu

        ANKARA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        KONYA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BOLU °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA °C, 34°C

        Parçalı bulutlu

        ARTVİN °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 31°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 27°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 24°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MALATYA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 27°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

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