Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerleri az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 33° İzmir Güneşli 32° Antalya Güneşli 31° Trabzon Sağanak Yağış 27° Bursa Güneşli 32° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Güneşli 28°

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 30°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu KIRKLARELİ °C, 30°C Az bulutlu KOCAELİ °C, 34°C Az bulutlu AFYONKARAHİSAR °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 32°C Parçalı bulutlu MANİSA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 30°C Parçalı bulutlu ADANA °C, 35°C Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu HATAY °C, 32°C Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 32°C Az bulutlu ANKARA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM KONYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu YOZGAT °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu BOLU °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 31°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu AMASYA °C, 34°C Parçalı bulutlu