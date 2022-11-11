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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu yağmurlu, Doğu Anadolu'nun büyük kısmı karla karışık yağmurlu olacak.

Son dakika: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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