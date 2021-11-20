Meteoroloji'den haritalı uyarı! 11 kentte kar var! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz , Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Konya ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 13, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 18, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 15, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 13, Parçalı bulutlu.

MANİSA: 14, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 21, Parçalı bulutlu.

HATAY: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 22, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.

BOLU: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

KASTAMONU: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu.

TOKAT: 8, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı.

ERZURUM: 8, Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KARS: 8, Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

MALATYA: 9, Parçalı ve zamanla çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.

VAN: 10, Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

SİİRT: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.