Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR VE ZİRAİ DON UYARISI
Meteorolojinin açıklamasına göre yağışların; Karadeniz kıyı kesimi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Rüzgarın; Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz’de zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra merkez ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE: Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edremit Körfezi ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra ise Sivas çevrelerinin yağmur ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğleden sonra 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerinden itibaren 3,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğleden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.
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