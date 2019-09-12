Meteoroloji'den çok önemli uyarı

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Marmara Bölgesi'nde yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Rüzgarın İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AKOM TEYAKKUZDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. AKOM'dan yönetilecek çalışmalarla anlık müdahalelerde bulunulacak.

Deniz ulaşımında aksama olması halinde ise İETT, Otobüs AŞ ve Metro İstanbul seferleri artırılacak.