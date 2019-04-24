Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerİ ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara ile İzmir, Aydın, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Iğdır çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de toz taşınımı bekleniyor.



Hava sıcaklığının batı, güney ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



ZİRAİ DON TEHLİKESİ: Tarımsal faaliyetin olduğu Malatya ve Elazığ çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.



TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi beklenmektedir. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı



ANKARA 3°C, 17°C

Parçalı bulutlu



İZMİR 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı



ANTALYA 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



BOLU 1°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı



SAMSUN 7°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu



ERZURUM -5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



DİYARBAKIR 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu