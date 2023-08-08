Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kuvvetli poyraz uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz beklenirken, rüzgarın hızının 60 km'ye ulaşması bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nda yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürürken, yurt genelinde yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Yalova çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Bursa’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 30° Ankara Güneşli 37° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 33° Trabzon Parçalı bulutlu 30° Bursa Güneşli 28° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 44° Gaziantep Güneşli 40° Ağrı Güneşli 34°

Hava sıcaklığının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.