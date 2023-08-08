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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kuvvetli poyraz uyarısı

        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kuvvetli poyraz uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz beklenirken, rüzgarın hızının 60 km'ye ulaşması bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nda yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürürken, yurt genelinde yağış beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 07:44
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        Marmara ve Ege için kuvvetli poyraz uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Yalova çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Bursa’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 37°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 30°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 44°

        Gaziantep

        Güneşli 40°

        Ağrı

        Güneşli 34°

        Hava sıcaklığının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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