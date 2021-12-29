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Meteoroloji'den Antalya için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı!

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Antalya merkez ve batı ilçeleri için 'kırmızı kod'la aşırı yağış uyarısında bulundu. Metrekareye 100 ilâ 300 kilogram yağış beklendiği bildirildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji'den o kent için
Antalya için kırmızı kod uyarısı geldi!
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AA

Meteoroloji'nin uyarısına göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde (metrekareye 100-200 kilogram yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak metrekareye 300 kilogram) aşırı yağış bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERE KAR GELİYOR

AA'da yer alan son dakika haberine göre yağışların 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 90 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 kilometre/saat, batı ilçelerinde zaman zaman 90 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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