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Meteoroloji'den haritalı uyarı! 3 bölgede sağanak!

Son dakika Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün 3 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Trakya ve Kıyı Ege'de yağışın kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. İstanbul'un Avrupa Yakası ile akşam saatlerinde il genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu

Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den uyarı! 3 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den haritalı uyarı! 3 bölgede sağanak!
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HABERTURK.COM

Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KIYI EGE VE TRAKYA'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

GÜNEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgar genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 7, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa Yakası ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı.

İZMİR: 17, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

EDİRNE: 11, Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 10, Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

MANİSA: 16, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

MUĞLA: 9, Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

ADANA: 16, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 17, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 11, Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 9, Parçalı yer yer çok bulutlu.

KONYA: 7, Parçalı yer yer çok bulutlu.

BOLU: 11, Parçalı yer yer çok bulutlu.

KASTAMONU: 7, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 16, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 14, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 2, Parçalı bulutlu.

KARS: 1, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 4, Parçalı bulutlu.

VAN: 3, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 9, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 9, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 9, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 12, Parçalı bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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