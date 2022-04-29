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Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı bir gün geçirecek. İç Ege, Burdur, Isparta, İç Anadolu'nun batısında yağmur geçişleri görülürken, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun orta ve doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında.

Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğulu, yarın zamanla doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

ERZURUM 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 12°C, 25°C
Parçalı, yarın çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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