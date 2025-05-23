Meteoroloji'den sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.