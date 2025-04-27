İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen fırtınanın 29 Nisan Salı gecesine etkili olacağını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde 28 Nisan Pazartesi günü öğleden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın salı gecesinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

RÜZGARIN HIZI 80 KM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden alınan verilere göre; rüzgarın hızı saatte 80'yi bulacak. Fırtına Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de salı gününe kadar etkili olacak.

Meteoroloji çatı uçması, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı