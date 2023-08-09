Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyrazın etkili olması bekleniyor. Diğer yandan güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 27° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 33° Antalya Güneşli 32° Trabzon Bulutlu 28° Bursa Kısmen Güneşli 25° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 44° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 35°

Hava sıcaklıklarının iç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.