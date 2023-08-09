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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı

        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyrazın etkili olması bekleniyor. Diğer yandan güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 07:23
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        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 27°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Bulutlu 28°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 25°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 44°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 35°

        Hava sıcaklıklarının iç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        #hava durumu
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        #yağmur
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