Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! Bu bölgelerde yağmur var - 21 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! Bu bölgelerde yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürüyor. Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Bolu, Karabük, Samsun ve Sinop'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 07:25 Güncelleme: 21.08.2024 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksek sıcaklık ve yağmur uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 38°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Güneşli 30°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 40°

        Ağrı

        Güneşli 32°
        REKLAM

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü
        Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası
        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        'Klozet suyuyla beni boğmaya çalıştılar'
        'Klozet suyuyla beni boğmaya çalıştılar'
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi