Meteoroloji duyurdu! İki bölgede kar ve yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Açıklamada ayrıca "Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor" denildi. İşte bazı illerimizdeki beklenen hava durumu;
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 5°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey çevreleri kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Fotoğraflar: DHA
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