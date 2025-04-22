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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji uyardı! 5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor - 22 Nisan Hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! 5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları ülke genelinde artmaya devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 07:24 Güncelleme: 22.04.2025 - 07:24
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        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İstanbul

        Güneşli 21°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 24°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 25°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 23°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 15°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 21°

        Adana

        Kısmen Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 28°

        Gaziantep

        Güneşli 27°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 19°

        Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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