Bu illerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu