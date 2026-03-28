Metrobüste yangın çıktı
Şişli Perpa Metrobüs Durağı'nda bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürüldü
Giriş: 28.03.2026 - 16:04
İstanbul Kağıthane'de durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Darülaceze-Perpa durağına yanaştığı sırada motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun fark edilmesi üzerine metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Metrobüste hasara yol açan yangın nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. Metrobüsün duraktan çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ