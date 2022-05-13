Metroda kadınlara bıçak çekmişti! Kendisini savundu! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, geçen yıl 24 Kasım'da, Kadıköy-Tavşentepe metrosunda kadınlara elindeki bıçakla saldırıp tehditler savuran, hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis istenen Emrah Yılmaz, hakim karşısına çıktı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Hakim, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın muayenesine ilişkin raporun tamamlandığına fakat rapor hazırlanmadığına ilişkin cevap yazısı geldiğini söyledi.

"SADECE ALEYHİME OLAN DELİLLER TOPLANDI"

Sanık Emrah Yılmaz, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Soruşturma aşamasında metrodaki görüntülerim zamanında çözümlenmedi, sadece aleyhime olan deliller toplandı. Daha önceki savunmalarımda belirttiğim üzere olaya tek taraflı bakılmıştır.

"TEK BİR KİŞİ DİNLENMİŞTİR"

Ek olarak metrodaki görüntüler çözümlenseydi benim suçsuz olacağım ortaya çıkacaktır. Bir önceki dinlenen mağdur Azize K. doğruları söylememiştir. Olay yerinde birçok insan vardır, sadece tek bir kişi dinlenmiştir. O da benim aleyhime olan şeyleri söylemiştir" şeklinde konuştu.

ANTİ KİŞİLİK BOZUKLUĞU İDDİASI

Sanık avukatı, Emrah Yılmaz'ın daha önce anti kişilik bozukluğu tanısı ile tedavi gördüğünü öne sürerek, sanığın sağlıklı bir şekilde karar alamayacağını iddia etti. Sanık avukatı Yılmaz'ın tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMI İSTENDİ

Şikayetçi avukatları ise delillerin toplanmadığını vurgulayarak sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Savcı, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın akıl sağlığı yönünden rapor gelmemesini gerekçe göstererek sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gelmediğini ve olay anına ilişkin CD çözümleme tutanağının hazırlanmadığını da dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.