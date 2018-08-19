Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan kriz hakkında, "Biz diyoruz ki, bu dille bir yere varamayız. Dayatma anlayışına karşıyız. Karşılıklı anlayış içerisinde sorunlar çözülebilir. Kendi seçimlerine malzeme yapmak istiyorlar" dedi.



Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu ABD'ye tepki gösterdi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"F35'in ortağıyız. Türkiye de üretim yapıyor. Benim istedim, Türkiye ürkiye çıksın gibi bir süreç değil. Sorunların çözümü konusunda diplomasi işlettik. Sorunların çözümleri konusunda önerilerde bulunduk. Biz tehdit diline karşıyız. Biz diyoruz ki, bu dille bir yere varamayız. Dayatma anlayışına karşıyız. Karşılıklı anlayış içerisinde sorunlar çözülebilir. Kendi seçimlerine malzeme yapmak istiyorlar. Öyle görülüyor ki, ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Bizim ABD halkıyla problemimiz yok. Bunun cevabını da ABD halkının vermesi lazım."

SIRBİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN DOSTLUK MESAJI

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic de "Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ