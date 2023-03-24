İstanbul Şişli'de evinde öldürülen 1990'lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili soruşturmaya devam ediliyor.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın İstanbul’da göreve başlamasıyla birlikte verdiği talimatlar arasında faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi de bulunuyordu.
İncelemeye alınan bu dosyalardan biri de 7 yıl önce tam bugün yani 24 Mart 2016 tarihinde Aynur Kanbur'un öldürülmesi olayıydı.
SİM KART İNCELENDİ
Buna göre soruşturma kapsamında önce özel bir ekip kuruldu. Kanbur’un olay günü bulunan ve kapalı olan cep telefonu TÜBİTAK’a 3 kez gönderilmiş ve telefon açılamamıştı. Polis, cep telefonunun şifresi kırılabilirse cinayete ışık tutacak ipuçlarına ulaşmayı hedefliyordu. Ancak çözülemeyen cep telefonu için bir yıl önce farklı bir yöntem kullanılarak Kanbur’un Whatsap yazışmalarına ulaşıldı. Aynı numaradan yeni bir SIM kart alındı. Bu yeni SIM kart başka bir telefona takıldı ve Kanbur'un kullandığı SIM kart 6 yıl sonra açıldı.
SON BİR AYIN YAZIŞMALARININ KAYDI ÇIKMADI
İncelemeye alınan yazışmalar hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Whatsapp yazışmalarının kayıtları bir ay önce yapılan yazışmalardan başlıyordu. Olay gününe ve yakın zaman ait yazışma kaydı yoktu.
YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI
Tüm ifadeler yeniden gözden geçirildi. Soruşturmaya devam edildi. Ekip tarafından yapılan araştırmalarda, bir yıl sonra cep telefonu ve eldeki tüm materyallerin yeniden incelenmesine karar verildi. Kanbur’un cep telefonu ve eldeki tüm materyaller incelenmek üzere bu kez Siber Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.
KATİL KAMERAYA YAKALANMIŞTI
Aynur Kanbur’u dairesinin kapısında 8 kurşunla öldüren katil zanlısının güvenlik kamera görüntülerine ulaşılmıştı. Görüntülerde katil zanlısı, metrobüs durağından çıktıktan sonra Aynur Kanbur'un evine doğru yürüyordu. Olaydan sonra 5 kilometre yürüyen katil zanlısı Beşiktaş’ta izini kaybettirmişti.
FOTOĞRAFLARI NETLEŞTİRİLDİ
7 yıldır yapılan tüm çalışmalara rağmen katil zanlısına ait bir ipucu bulunamadı. Eldeki tek ipucunun da katilin net olmayan görüntüleriydi. Görüntülerde çıkartılan fotoğraflar Ulusal Kriminal’e gönderildi. Ulusal Kriminal Büro teknik imkanları kullanarak fotoğrafı yeniden işledi. Çalışma sonunda, zanlının öncekine göre daha net olan sakal ve bıyıklı olduğu görülen fotoğrafları ortaya çıktı.
YÜZ TANIMA SİSTEMİ DE KULLANILDI
Ardından eldeki fotoğraf ile eşgali uyan sabıkalı isimlerin eşgalleri mukayese edildi. Sabıka kayıtlarında şüpheliye benzer bir kişiye rastlanmadı. Yüz tanıma sistemi tarafından da taranan fotoğraflar kimseyle uyuşmadı. Polis fotoğrafı öldürülen Aynur Kanbur'un yakınlarına da gösterdi. Ancak şu ana kadar katilin kimliğine ulaşılacak bir bilgi elde edilemedi.
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