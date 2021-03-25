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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Mezdeke Aynur cinayetinde 5 yıl sonra yeni gelişme!
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Mezdeke Aynur cinayetinde yeni gelişme! 5 yıl sonra yeni ekip devraldı

İstanbul'da, beş yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayeti için yeni ekip görevlendirildi. Dosya özel ekibe verildi. Cinayetin kilidini çözecek cep telefonu şifresi kırılması için üçüncü kez TÜBİTAK’a gönderildi

SON DAKİKA: Mezdeke Aynur cinayetinde 5 yıl sonra yeni gelişme!
Mezdeke Aynur cinayetinde 5 yıl sonra yeni gelişme!
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İstanbul'un Şişli ilçesindeki evinde öldürülen 1990'lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş geçmişte işlenen ve çözülemeyen faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesini istedi. Aktaş'ın talimatı üzerine Cinayet Büro Amirliği’nde çözülemediği için rafa kaldırılan dosyalar yeniden araştırılmaya başlandı. Bu dosyalardan biri de 24 Mart 2016 yılında öldürülen Aynur Kanbur cinayetiydi.

EKİP DEĞİŞTİRİLDİ

Yeni görevlendirilen ekip, beş yıldır çözülemeyen cinayeti yeniden ele aldı. Cevap bekleyen soruların peşine düştü. Dosyada gözden kaçan veya yapılmayan herhangi bir çalışmanın olup olmadığını incelemeye aldı.

CEP TELEFONU ÇÖZÜLEMEDİ

Özel ekip, Kanbur’un olay günü bulunan ve kapalı olan cep telefonunun şimdiye kadar açılamadığını fark edince, telefonu üçüncü kez TÜBİTAK’a gönderdi. Polis, cep telefonunun şifresi kırılabilirse cinayete ışık tutacak ipuçlarına ulaşmayı hedefliyor.

KATİL KAMERAYA YAKALANMIŞTI

Aynur Kanbur’u dairesinin kapısında 8 kurşunla öldüren katil zanlısının güvenlik kamera görüntülerine ulaşılmıştı. Görüntülerde katil zanlısı, metrobüs durağından çıktıktan sonra Aynur Kanbur'un adresine doğru yürüyordu. Olaydan sonra 5 kilometre yürüyen katil zanlısı Beşiktaş’ta izini kaybettirmişti.

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