MGK toplantısı sona erdi 0:00 / 0:00

AA

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.10'da başlayan toplantı sona erdi. Toplantı 3 saat 10 dakika sürdü.

MGK Bildirisi'nde, "NATO müttefiklerimiz FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK/KCK-PYD/YPG ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir" denildi

Bildiride ayrıca, "Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir" ifadeleri yer aldı.