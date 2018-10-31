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Son dakika! MHP kaynaklarından İstanbul adayı açıklaması

Son dakika haberi.. MHP kaynakları, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Bedrettin Dalan'ı düşündüklerini aktardı. Bedrettin Dalan'dan konuya ilişkin jet açıklama geldi. Dalan, "Hangi partiden teklif gelirse gelsin kabul etmeyeceğim. O defteri kapattım. Şu anda ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum. Bana ulaşan bir teklif yok. Teklif gelse de kabul etmem. Aklımı peynir ekmekle yemedim" dedi

31.10.2018 - 13:45 | Güncelleme: HABERTURK.COM

MHP kaynaklarından flaş bir bilgi aktarıldı. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde MHP'nin İstanbul adayı olarak Bedrettin Dalan isminin düşünüldüğü belirtildi.

BEDRETTİN DALAN'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bedrettin Dalan, "Hangi partiden teklif gelirse gelsin kabul etmeyeceğim. O defteri kapattım. Şu anda ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum. Bana ulaşan bir teklif yok. Teklif gelse de kabul etmem. Aklımı peynir ekmekle yemedim" ifadelerini kullandı.

MHP KAYNAKLARI, DAHA ÖNCE DE GÖKÇEK İSMİNİ DUYURMUŞTU

MHP kaynakları daha önce de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Melih Gökçek'e teklif götürüleceğini aktarmıştı.

MHP lideri Bahçeli ise, teklif götürülmediğini, ancak Melih Gökçek'in aday olmak isterse şeref kazandıracağını ifade etmişti.

Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren Gökçek, "Onore oldum, teşekkür ederim" ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "1994'ten beri yol arkadaşımız. Birlikte yürümeye devam edeceğimizi zannediyorum" demişti.

BEDRETTİN DALAN KİMDİR?

Bedrettin Dalan 18 Temmuz 1941, Bayburt doğumlu Türk mühendis, siyasetçi ve 1984-1989 arasında İstanbul'un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı. İstek Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi'nin kurucusu.

 

 

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YORUMLAR 38
  • Misafir 11 dakika önce
    Bahçeli'dense eğrisi doğrusu düzgün konuşan hanımefendiye destek veririm daha iyi.
  • Misafir 14 dakika önce
    Berbat ettin dalan deyilmi bu
  • Misafir 14 dakika önce
    hayır bu milletin Bedrettin Dalan'ı yeniden seçeceğini düşünen akıl kim çok merak ediyorum
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