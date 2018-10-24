MHP kaynakları, Mart 2019 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski belediye başkanı Melih Gökçek'in aday gösterileceğini açıkladı. MHP kaynaklarının yaptığı açıklamada, "Ankara için görüşeceğiz" dedi.

MHP kaynakları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Melih Gökçek'in adının geçtiğini belirtti.

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak olmayacağını belirtmesinin ardından İstanbul'dan aday çıkaracaklarını duyurmuştu.

Seçime kendi adaylarıyla girecek olan MHP'de başkan adayı belirleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Mart 2019 seçimlerinde MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Melih Gökçek'in adının geçtiği öğrenildi. MHP kaynakları tarafından, "Henüz bir görüşme olmadı, muhtemelen bir teklif götürülecektir" bilgisi verildi.

MELİH GÖKÇEK YANIT VERMEDİ

Bursa'da Ulu Camii bahçesinde yıllardır tespih satan, çevresinde 'Tespih Baba' olarak anılan Hüseyin Kocaman, yaşlılığa bağlı sebeplerden sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doğum gününde ölen Kocaman için Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile kendisi ile aynı dönemde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Recep Altepe de katıldı. Gökçek'in Kocaman ile yıllar öncesine dayanan tanışıklığı olduğu öğrenildi.

Gökçek, cenaze namazının ardından aracına giderken, gazetecilerin, MHP'nin, 2019 yerel seçimlerinde kendisini Ankara'dan aday göstereceği iddiasına ilişkin soruya cevap vermedi.

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