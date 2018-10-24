Melih Gökçek kimdir? Melih Gökçek MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday mı? sorusu gündemde. MHP kaynakları, Mart 2019 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski belediye başkanı 70 yaşındaki Melih Gökçek'in aday gösterileceğini açıkladı. Melih Gökçek 1994 yılında seçildiği Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevine, Ekim 2017'de istifa ederek veda etmişti. İşte Melih Gökçek'in hayatına dair detaylar...

MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

İbrahim Melih Gökçek, 20 Ekim 1948'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde dünyaya geldi. Babasının işi nedeniyle Ankara'dan Gaziantep'e taşındılar ve ilk, orta ve lise eğitim hayatını Gaziantep'te tamamladı.

1967 yılında üniversite eğitimi için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı ve eğitim için yeniden doğduğu Ankara'ya yerleşti. Mülkiye'nin ardından Gazi Üniversitesi Gazetecilik Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Babasının Adalet Partisi İl Başkanı olması sebebi ile, küçük yaşlardan beri siyasetle iç içeydi ve 1984 yılında Keçiören Belediye Başkanı olarak seçildi.

1991'de Ankara Milletvekili olan Melih Gökçek, 1994'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimi kazanarak başkan oldu.

1994'ten itibaren Ankara Büyükşehir Başkanlığı görevini yürüten Melih Gökçek, 28 Ekim 2017'de istifa etmişti.

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