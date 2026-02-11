Canlı
        Son dakika: MHP'li Büyükataman'dan, Müsavat Dervişoğlu'na tepki: MHP ve Ülkücü Hareket'in aziz hatıralarıyla ilgili tek kelime etmeye hakkı yoktur

        MHP'li Büyükataman'dan, Müsavat Dervişoğlu'na tepki: MHP ve Ülkücü Hareket'in aziz hatıralarıyla ilgili tek kelime etmeye hakkı yoktur

        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantısındaki açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Büyükataman, Dervişoğlu'nun sözlerine tepki göstererek eleştirilerde bulundu. Açıklamada ayrıca "Terörsüz Türkiye" hedefinin milli bir strateji olduğu ifade edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:04 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:04
        "Tek kelime etmeye hakkı yoktur"
        MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Müsavat Dervişoğlu'nun, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Hareket'in aziz hatıralarıyla ilgili tek bir kelime etmeye hakkı yoktur. Dervişoğlu, Ülkücü Hareket'i satıp gittiği günden itibaren bir türlü kişiliğini ve duruşunu bir zemine oturtamamış, derin bir kişilik bunalımı yaşamaktadır. İP, siyasi çizgisi belli olmayan, ne olduğuna karar verememiş bir halde adeta boşlukta savrulmaktadır. Kendisine uyarımız haddini bilmesidir" ifadelerini kullandı.

        YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

        DHA'daki habere göre; MHP'li İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Büyükataman, Dervişoğlu'nun unutulmaya yüz tuttuğunu ve ismini gündemde tutabilmek için sistematik olarak MHP'ye ve Devlet Bahçeli'ye saldırdığını belirterek, "Bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında bol keseden salladığı yalanlarla haddinin sınırlarını iyice aşmıştır. Milliyetçilikten, dava arkadaşlığından, hatıralardan dem vurup hamasi söylemlerin arkasına saklanan bu şahıs kontrolünü iyiden iyiye kaybetmiştir. Siyaset arenasında yedek parça olmaktan öteye gidemeyen İP'in ve Genel Başkanı Müsavat'ın dünü ve hatıraları son derece açıktır.

        Örneğin, en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kurdukları 6'lı masa etrafında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerini, anayasanın vazgeçilmez maddelerini, ülke menfaatlerini, Türk kimliğini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü nasıl pazarlık konusu yaptıklarını aziz milletimiz gayet iyi hatırlamaktadır. Örneğin; ablasının çantasına tutunup 'Milliyetçi-Ülkücü Hareket'i nasıl sattığını, koltuk uğruna davadan nasıl döndüğünü Türk milliyetçileri net bir şekilde hatırlamaktadır. Kariyeri satmakla, dönmekle, menfaat pazarlıklarıyla dolu olan Müsavat Dervişoğlu'nun güvenden bahsetmesi trajikomiktir" dedi.

        "TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ, MİLLİ BİR STRATEJİDİR"

        "Terörsüz Türkiye" sürecinin en başından itibaren milletin Devlet Bahçeli'ye olan güvenini tartışmasız bir şekilde gösterdiğini kaydeden Büyükataman, "Müsavat Dervişoğlu'nun yakın zamanda Terörsüz Türkiye hedefine karşı yapmaya kalkıştığı mitinglere milletimizin itibar etmemesi kendisine olan güvensizliğin en net örneklerinden bir tanesi olmuştur.

        Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin menfaatlerinin korunması, kardeşliğimizin yaşatılması için atılmış bir adım, vatanımızın parçalanmasının önünde aşılmaz bir sur gibi duran milli bir stratejidir.

        Türk milleti, Milliyetçi Hareket Partisi ve onun mümtaz Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye olan sarsılmaz güveniyle her türlü fitne tuzağını bertaraf etmiştir. Arka kapı pazarlıklarıyla siyasi varlığını sürdürmek için çırpınan, menfaatine göre her dönem farklı bir kılığa giren Müsavat Dervişoğlu, tükenmişlik sendromu yaşadığı için idrak yolları tıkanmış, zehirli dilinin İP'i de bu yüzden çözülmüştür.

        Dervişoğlu'nun Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Hareket'in aziz hatıralarıyla ilgili tek bir kelime etmeye hakkı yoktur. Müsavat Dervişoğlu, Ülkücü Hareket'i satıp gittiği günden itibaren bir türlü kişiliğini ve duruşunu bir zemine oturtamamış, derin bir kişilik bunalımı yaşamaktadır.

        İP, siyasi çizgisi belli olmayan, ne olduğuna karar verememiş bir halde adeta boşlukta savrulmaktadır. Kendisine uyarımız haddini bilmesidir" ifadelerini kullandı.

        "GELİNEN NOKTA, UYKULARINI KAÇIRMAKTADIR"

        Büyükataman, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

        "Kendini buğday ambarında sanan Dervişoğlu'nun olmayan milliyetçiliğinin zekatını kürsülerde dağıtmaya kalkışması tam bir akıl yoksunluğudur. Bu şahıs bu deli saçması sözlerinin hesabını büyük Türk milletine mutlaka verecektir.

        Dava arkadaşlığını yalnızca bir edebiyat sanan bu şahsın pilinin bittiği ve var olmak için Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e saldırmak dışında çaresi kalmadığı ortadadır. Anlaşılan o ki; Terörsüz Türkiye hedefinde elde edilen kazanımlar ve gelinen nokta Müsavat Dervişoğlu'nun uykularını kaçırmaktadır.

        Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin gerçekler ortadadır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, kardeşliğimizin mimarı, ülkemizin bekasının yılmaz savunucusu olarak Türk milletinin ve Ülkücü Hareket'in gönlündeki yerinin ne kadar müstesna olduğunu bir defa daha göstermiştir.

        Milliyetçi Hareket Partisi, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin tartışmasız liderliğinde ve kararlı bir şekilde şanlı yolculuğunu sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhur İttifakı'nın istikrarlı duruşu ile Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerinde başarıya ulaşacak, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle mutlaka gerçekleştirilecektir. Bu kutlu yolculukta Türkiye'nin önüne suni engeller koymaya çalışan emperyalizmin aparatları ise tutundukları İP'le birlikte Türk siyasi hayatında kara bir leke olarak anılacaklardır."

