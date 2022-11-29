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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bize göre Türk milleti tarihe geçen bir kudretin adıdır. Bu soylu milletin tarihi varlığına kast etmek hiç kimsenin üstesinden gelebileceği bir şey değildir. Siyaset eğer tarihe sırtını vermezse gücünü ve güvenini milletten almazsa üreteceği yalnızca kriz ve kutuplaşma olacaktır.

Rehin altındaki muhalefet partilerinin açmazı budur. Zillet ittifakının ne cevabı cevap ne siyaseti siyasettir. Cumhuriyetin birinci yüzyılını oluşturan milli mukavemet ölçülerimizle, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına vasıl olabilmesi için şimdi yapılacakların muhtevası nasıl tasarlanmalıdır? Bugün hem söyleyip hem yapacaklarımızın Türk milletini yeni bir 13 asır taşıması neden mümkün olmasın?

Başkaları yalnızca çıkarları peşinde koşabilir ancak biz öyle yapamayız. Bizim farkımız Türk milletine duyduğumuz aidiyet bilincinde saklıdır. Bir yanda Adım Adım 2023, Komşum Nasılsın çalışmalarına başladık. Artık ev ev dolaşıyoruz. Komşularımızla buluşuyor, hatırlarını soruyoruz. 2023 yılı için söz birliği, inanç birliği yapıyoruz. 2023'e doğu açık hava toplantılarımızın bir yenisi 18 Aralık'ta Mersin'de yapacağız.

Biz dün görevden kaçmadık, milletimizi canımızdan aziz bilmekten yorulmadık. Bölünmeye, ayrışmaya, cepheleşmeye hayır diyenlerle aynı yolun yolcusuyuz. Biz lafla peynir gemisi yürütenlerden olamayız.

TERÖRLE MÜCADELE

İstiklal Caddesi saldırısından hemen sonra bölücü terör örgütüne şiddetli darbeler vurulmuştur. Temizlik ve imha harekatı kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye 2023 yılında terör belasından kurtulacak, tek bir terörist yakayı kurtaramayacaktır.

Ne kadar geveze yorumcu, sözde uzman varsa Türkiye'nin kara harekatı şu günde yapılacak diye konuşmaktadır. Deprem olur bunlar ekrana çıkar, sanırsın ki fay hatlarını bilirler. Hep aynı isimler, aynı simalar, aynı maskaralıklar devamlı suretle gözümüzün içine sokulmaktadır. Potansiyel maksatları terörle mücadeleyi sabote etmek, terör örgütünün gelişmelerde haberdar olmasını sağlamaktır. Bu cibilliyetsiz ve ciddiyetsiz ekran yüzlerinden midemiz bulanmaktadır.

Karşımıza kim çıkarsa sonu teröristlerin sonu gibi olmalıdır. Sykes-Picot'un sonu gelmiştir. Kandil'den Ayn-el Arab'a kadar bölücü terör örgütünün kafası koparılmalıdır. Kurt kendi işini kendi gördüğünden dolayı boynu kalındır. Yurtiçinde ve sınır ötesinde hiçbir terör örgütüne sessiz kalamayız.

Yanlış hesap yapmayın; bu hatanın bedelini Çanakkale'de Kocatepe'de ödediniz. Türk milleti, Cumhur İttifakı alçak emellere göz yummayacaktır. Hiçbir hain, hiçbir zalim Türkiye'nin yıkımını göremeyecektir. Ey Türk ve Türkiye düşmanları bu davayı aşamazsınız, Türkiye'yi yenemezsiniz. Türkiye'yi siyasi ve ekonomik prangaya sokmak için iç ve dış odaklara karşı uyanık durmalıyız. En küçük ihmal en büyük badirelere yol açabilecektir.

Sürekli arkamıza bakarak önümüzdeki engelleri görebilmemiz zordur. Gözlerimizin fecri ufuk ötesini aydınlatıcı derecede keskindir. Sürekli önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben dememiz boşuna değildir. Terörün kökü kazınana kadar durmayacağız. Cumhur İttifakı olarak mutlaka başaracağız. Artık Türkiye tarihi ana yatağına dönmüştür.

İlk zafer de son zafer de elbette bizimdir. Boşuna hayal kurulmasın. MHP ve Cumhur İttifakı içinde milletin olmadığı hiçbir planı kabul etmemiştir.

HAYVANLARA EZİYET

Fikir, ülkü, iyi kalp sahibi insan hem bugünün hem de geleceğin şefkat mimarıdır. Nefes almak bile şükredeceğimiz nimettir. Allah'ı sevmek insanı sevmektir. Yaratılan her mahluka sevgiyle bakmaktır. Hayvanları sevmeyenlerin insanları sevmesi beklenmemelidir. Hayvanlara eziyet büyük bir vebaldir.

Hayvanlara kötü muamele eden kim varsa kınanmalıdır. Sahipsiz gezen hayvanların da çocuklarımıza, kadınlarımıza ve savunmasız insanlara saldırıları da gözlenmektedir. Bu sorununun önüne geçmek yerel yönetimlerin görevidir. İnsan-canlı dengesinin korunması elzemdir. Hayvanları Koruma Kanunu ile yaptığımız değişiklikleri dikkate alarak, eksikleri bertaraf etmek zorundayız. Hem insanımız zarar görmesin, hem hayvanlar zulme maruz kalmasın düşüncesindeyiz. Zulmün pişmanlığı olamaz.

MHP'NİN ANAYASA TEKLİFİ

2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlere sıkı hazırlık döneminden geçiyoruz. 2023'e doğru adayımız bellidir, adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeni anayasa başlıca gayemizdir. MHP olarak, 100 maddelik yeni bir anayasa teklif metnimizi paylaşmıştık.

Artık yeni anayasa hazırlamak milli vecibedir. İpe un serenler, konuşmaya kapalı duranlar demokratik hesaba şimdiden hazır olmalıdır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünü yeni bir anayasa ile taçlandırmak sorumluluk bilincinin gereğidir. Önerimiz, önceliğimiz 12 Eylül darbe anayasasında tadilat değildir. Maksadımız yama dikmek, eksikleri kapatmak hiç değildir.

Zillet ittifakının dün açıkladığı anayasa değişikliği önerisi ölü doğmuş, dağın fare doğurması bile mümkün olmamıştır. Avunma ve avutmaya dayalı beyhude bir çabadır. Bu kadar zahmete niye girdikleri, zillet partilerinin hangi amaçla birbirini ziyaret ettikleri belirsizliğin kuytusunda asılmış levha olarak karşımızdadır. 1982 Anayasası'nda çalakalem yaptıkları değişikliklerin yeni anayasa diye takdim etmeleri zırvadır. Zillet ittifakının anayasa değişiklik önerisi tarihi geriye sarmak, devletin temellerine dinamit yerleştirmek, milletin takdirine kara çalmaktır. Zillet ittifakının hevesi kursağında kalacaktır.

Bunlardan hiçbir halt olamaz. Bunların yapacağı anayasa yıkım anayasasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne keyfi demek, anayasal hakları güvencesiz bıraktığını söylemek çok ağır bir bühtandır. Bugünkü temel hak ve hürriyetler hakim olmasaydı, televizyonlardan sokak aralarına kadar Türkiye'ye hakaret edenlere fırsat verilir miydi? Yarının Türkiye'sini inşa edeceklerimiz, halbuki darbe yıllarına hizmet ettikleri ortadadır.

Çağrım gelin, Cumhur İttifakı'nın hazırlığına siz de katılın. Siz de bu tarihi sorumluluğa ortak olun. Gelin Türkiye'nin yanında durun.

Şimdi bunların uykusunu kaçırayım. 7 yılda 1 defa seçilecekmiş. Biz bir görevi tamamladık. İkincisine 23'ünde hazırlanıyoruz. Cumhur İttifakı 3 olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 5'er yıllık 3 dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını hızla götürsek.

Altı parti 55 defa bir araya gelmiş, kaç defa toplantı yapmış. Dün de Anayasa takdimi yapıyorlar. Altısını bir araya getirsen bir MHP yapmaz. Bu anayasa metni Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında 100 maddelik taslak metnidir. Değerli anayasa hukuku bilim insanlarının yaptıkları çalışmanın bir ürünüdür. Gelsinler bir de bunu okusunlar. Bunu gördükleri zaman en yakın çöplüğe altısını birden atın.