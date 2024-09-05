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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı! | Son dakika haberleri

        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!

        Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Trabzon'da trafikte seyir halindeyken bir magandanın saldırısına uğradı. Yol verme tartışmasında Sürmeli'nin aracının önüne kıran Sedat Karatay adlı maganda, milli sporcuya tokat attı. Kısa süre sonra yakalanan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin birçok suç kaydının olduğu da ortaya çıktı. Öte yandan Sürmeneli'nin, otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı 'yol verme' tartışmasında, önüne kıran kamyonetten inen sürücü Sedat Karatay'ın tokatlı saldırısına uğramasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, Sürmeneli'nin olay sonrası kaçan kamyoneti cep telefonuyla görüntüleyerek, "Bu araç önümüze kırdı, bana vurdu, şimdi emniyet müdürlüğüne gidiyorum" dediği duyuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:38 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:35
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        DHA'nın haberine göre polisin gözaltına aldığı şüpheli, 'Kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.

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        Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Devlet Sahil Yolu Ganita mevkisinde meydana geldi.

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        Giresun yönüne giden kamyonetin sürücüsü Sedat Karatay, kuvvetli sağanakla su birikintisi oluşan yolda trafiğin ağır ilerlemesi sonucu önünde seyreden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin kullandığı otomobili sollamak istedi.

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        Duran aracından inen Karatay, iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli'ye tokat attı.

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        Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, aracıyla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, gözaltı sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

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        SALDIRI SONRASI KAÇAN ŞÜPHELİYİ GÖRÜNTÜLEDİ

        Trabzon'da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin (26), otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı 'yol verme' tartışmasında, önüne kıran kamyonetten inen sürücü Sedat Karatay'ın tokatlı saldırısına uğramasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, Sürmeneli'nin olay sonrası kaçan kamyoneti cep telefonuyla görüntüleyerek, "Bu araç önümüze kırdı, bana vurdu, şimdi emniyet müdürlüğüne gidiyorum" dediği duyuldu.

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        KIZ KARDEŞİ DE YANINDAYMIŞ

        Busenaz Sürmeneli'nin, yaşanan olayda, başarılarla dolu kariyerinin zedelenmemesi ve bu sırasında otomobilde olan kız kardeşinin olası bir saldırıya uğramaması için şüpheliye karşılık vermediği öğrenildi.

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        RUHSATSIZ SİLAHLA YAKALANMIŞ

        Öte yandan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturmaya dair yazılı açıklama yapıldı. Tutuklanan Sedat Karatay'ın ruhsatsız silahla yakalandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Şüpheli, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış ve şüphelinin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet mermi ele geçirilerek el konulmuştur. Şüpheli, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesi sonrasında tutuklama istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş ve hakimlikçe yapılan sorgusu neticesinde 'Kasten Yaralama', 'Silahla Tehdit', 'Ulaşım Araçlarının Alıkonulması' suçlarından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir."

        #son dakika
        #Busenaz Sürmeneli
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