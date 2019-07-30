Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 6 saat 10 dakika sürdü.
Toplantıyla ilgili yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
MGK BİLDİRİSİNDEN...
Suriye sınırımızda bir barış koridorunun inşaası için gayret edileceği hususundaki kararlılık teyit edildi
Erbil saldırısının aydınlatılması için çalışmaları yakından takip edilecek
Pençe 1 ve Pençe 2 Harekatları başarıyla yürüyor, bölge tamamen temizlenene kadar o operasyonlar sürecek
Doğu Akdeniz'deki bölge barışı ve istikrarını esas alan tutumumuzun sürdürülmesi hayati önem arz ediyor.
YORUMLAR