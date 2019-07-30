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HaberlerGündemSON DAKİKA haberi: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Son dakika... Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Toplantısı sona erdi. Toplantıyla ilgili yazılı açıklama yapılması bekleniyor...

MGK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 6 saat 10 dakika sürdü.

Toplantıyla ilgili yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

MGK BİLDİRİSİNDEN...

Suriye sınırımızda bir barış koridorunun inşaası için gayret edileceği hususundaki kararlılık teyit edildi

Erbil saldırısının aydınlatılması için çalışmaları yakından takip edilecek

Pençe 1 ve Pençe 2 Harekatları başarıyla yürüyor, bölge tamamen temizlenene kadar o operasyonlar sürecek

Doğu Akdeniz'deki bölge barışı ve istikrarını esas alan tutumumuzun sürdürülmesi hayati önem arz ediyor. 

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