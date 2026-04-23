        Son dakika! Milli takıma şok haber: Arda Güler sezonu kapattı! Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

        Arda Güler, Real Madrid'in Alavés karşısında oynadığı maçta 58. dakikada yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç yıldızın son durumu futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, "Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi?" ve "Arda Güler sahalara ne zaman dönecek?" soruları gündemin en sıcak başlıkları arasında yer aldı. Teknik ekibin yapacağı değerlendirme sonrası Arda Güler'in iyileşme süreci ve turnuva planlaması netleşecek. İşte detaylar

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 14:28 Güncelleme:
        Arda Güler, Real Madrid formasıyla geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapattı. Sağ bacağındaki kas zedelenmesi nedeniyle tedavi sürecine alınan 21 yaşındaki milli oyuncunun 2026 Dünya Kupası’nda forma giyip giyemeyeceği merak konusu olurken, sağlık ekibinden gelecek raporlar kritik önem taşıyor ve dönüş sürecine dair planlamalar yakından takip ediliyor. Detaylar haberimizde

        ARDA GÜLER SAKATLIĞI NE?

        Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'den kötü haber geldi. Milli yıldızın sağ bacak uyluk kasında kas zedelenmesi tespit edildi.

        İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda, sağ bacağındaki uyluk kasında (biceps femoris) bir kas zedelenmesi teşhis edildi. İyileşme süreci takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

        DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI?

        Arda Güler'in tedavi sürecinin 4-5 haftayı bulabileceği ve sezonu kapattığı öğrenildi. 21 yaşındaki ay-yıldızlı futbolcunun 11 Haziran'da başlayacak 2026 Dünya Kupası'na ise yetişeceği belirtildi.

        Arda, bu sezon tüm kulvarlarda 50 maça çıktı ve 6 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 22 Nisan 2026 (ABD-İran Yeniden Masaya Oturacak Mı?)

        Trump ateşkesi tek taraflı uzattı. İran'da liderlere "Ev hapsi" iddiası. Masayı Devrim Muhafızları mı devirdi? ABD-İran yeniden masaya oturacak mı? Müzakereler neden çöktü? Trump'ın ateşkesiyle alay ettiler. Abluka kalkmadan müzakere masası kurulur mu? İran mı ABD mi geri adım atar? ABD-İran savaşı ...
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi