Son dakika! Arda Güler sezonu kapattı! Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı?
Arda Güler, Real Madrid'in Alavés karşısında oynadığı maçta 58. dakikada yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç yıldızın son durumu futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, "Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi?" ve "Arda Güler sahalara ne zaman dönecek?" soruları gündemin en sıcak başlıkları arasında yer aldı. Teknik ekibin yapacağı değerlendirme sonrası Arda Güler'in iyileşme süreci ve turnuva planlaması netleşecek. İşte detaylar
ARDA GÜLER SAKATLIĞI NE?
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'den kötü haber geldi. Milli yıldızın sağ bacak uyluk kasında kas zedelenmesi tespit edildi.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda, sağ bacağındaki uyluk kasında (biceps femoris) bir kas zedelenmesi teşhis edildi. İyileşme süreci takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI?
Arda Güler'in tedavi sürecinin 4-5 haftayı bulabileceği ve sezonu kapattığı öğrenildi. 21 yaşındaki ay-yıldızlı futbolcunun 11 Haziran'da başlayacak 2026 Dünya Kupası'na ise yetişeceği belirtildi.
Arda, bu sezon tüm kulvarlarda 50 maça çıktı ve 6 gol, 14 asistlik performans sergiledi.