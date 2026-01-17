Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Bolunun Mudurnu ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:37 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:37
        Bolu'da feci kaza! 1 ölü 9 yaralı
        Bolunun Mudurnu ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        OTOMOBİL VE YOLCU MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI

        Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden E.D. idaresindeki otomobil ile T.G. yönetimindeki yolcu minibüsü, Yazılar köyü mevkisinde çarpıştı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kazada araçlarda bulunan 1' ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Y. (74) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çanakkale Boğazı'nda nesli tehlike altındaki pinalar yeniden yetişiyor

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefa Acarlı tarafından yürütülen proje kapsamında; nesli kritik tehlike altında bulunan Pinna nobilis türünün korunması için Çanakkale Boğazı'nda restorasyon çalışmaları yapılıyor. Proje çerçevesinde, boğazın tabanı santim santim ölçülerek genç pina bireyleri doğal yaşam alanlarına yerleştiriliyor. (DHA)

