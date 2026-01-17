Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
OTOMOBİL VE YOLCU MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI
Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden E.D. idaresindeki otomobil ile T.G. yönetimindeki yolcu minibüsü, Yazılar köyü mevkisinde çarpıştı.
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazada araçlarda bulunan 1' ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Y. (74) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.