Moda Sahnesi karardı 0:00 / 0:00

İstanbul-Kadıköy’deki Moda Sahnesi'ne, elektriğe son yapılan ve yüzde 125'e varan zammın ardından, ocak ayında 20 bin liralık elektrik faturası gelmiş, tiyatro faturayı ödememe kararı almıştı.

Gelen ihtarların ardından tiyatronun elektriği kesilirken haberturk.com'a konuşan Moda Sahnesi kurucularından Yönetmen Kemal Aydoğan "Bir özel tiyatronun, bağımsız tiyatronun bu tutarı ödeme imkanı yok, böyle bir para kazanmıyor" dedi.

İKİ YILDA 7 KAT ZAM

Ocak 2020'de üç bin lira gelen elektrik faturasının, Ocak 2022'de yirmi bin liraya ulaştığını belirten Aydoğan "Fark yedi katı. Burada fahiş bir zam söz konusu. Bu hem bizim için hem de tüm halk için böyle" şeklinde konuştu. Aydoğan "Birlikte olmak ve tiyatronun içinde bulunduğu durumu göstermek için seyircilerimize 'ışıldaklarınızı yanınıza alın, şarjları dolu olsun, sıkı giyinin' çağrısı yaptık" dedi.

"BU KESİNTİ MEŞRU DEĞİL"

Şubat faturasının da aynı tutarda olduğunu ifade eden Aydoğan "Önümüzdeki aylarda da aynı tutarlar gelmeye devam edecek dolayısıyla biz artık ne olursa olsun bu parayı ödemeyeceğiz bu net" şeklinde konuştu. Yönetmen Kemal Aydoğan "Elektriğimizi kesme meşruiyetlerinin olduğunu da düşünmüyorum. Bu hava koşullarında bir tiyatronun ya da çocuğuna bakan bir annenin elektriğini kesmek diye bir şey söz konusu olamaz. Bir kere bu insanlık dışı çünkü elektrik bir lüks tüketim maddesi değil" dedi.

"O PERDELER AÇILACAK"

İlgili kurum ya da kuruluşlardan herhangi bir destek görmediklerini belirten Aydoğan "Şu an herkes kulağının üzerine yatmış görünüyor. Kimse haberi duymamış gibi. Şu anda sadece duyanlar seyircilerimiz ve gazetecilik görevini yapan arkadaşlarımız" dedi. Kemal Aydoğan "Biz inatla tiyatro yapmaya devam ediyoruz, buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. O perdeler açılacak, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" şeklinde konuştu.

AYEDAŞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) tarafından Moda Sahnesi'nin fatura borcunu ödemesinin ardından elektriğinin açıldığı bildirildi.

AYEDAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul'da yer alan Moda Sahnesi'nin elektriğinin ilgili yönetmelik uyarınca borçtan dolayı kesildiği belirtildi.

Açıklamada, fatura borcunun ödenmesinin ardından Moda Sahnesi'nin elektriğinin yeniden verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 'Zamanında Ödenmeyen Borçlar' başlıklı 35'inci maddesi uyarınca, tüketicinin elektrik tüketim borcunu son ödeme tarihine kadar ödememesi ve tedarikçisi tarafından süre verilerek yapılan bildirimlere rağmen ödememeye devam etmesi üzerine, tedarikçisi tarafından şirketimize yapılan bildirim gereğince tarafımızca kullanım yerinin elektriği kesilmiş ve kesme bildiriminin bir örneği kullanım yerine bırakılmıştır. Kesme işlemi hakkında tedarikçisi ve ilgili tüketici bilgilendirilmiştir. 10 Mart 2022'de kesmeye konu olan fatura borcunun ödendiği bilgisinin şirketimiz sistemlerine yansıması üzerine, elektrik enerjisi tarafımızca yeniden açılmıştır."