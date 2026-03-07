Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB'den Barış Pınarı açıklaması: Görev devam ediyor

        MSB'den Barış Pınarı açıklaması: Görev devam ediyor

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde herhangi bir değişiklik olmadığı, göreve devam edildiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 12:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB'den Barış Pınarı açıklaması
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" açıklaması yaptı.

        Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Vicdanıyla hesaplaşıyor

        İnci Türkay, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in ödüllü eseri 'Liste' ile Londra'da devleşti. Tek kişilik performansı ve tamamı kadınlardan oluşan yaratıcı ekibiyle sahneye dönen Türkay,modern kadının 'Yapılacaklar listesi' arasına sıkışan trajik bir ihmali ve sarsıcı bir yüzleşmeyi seyircilerle bul...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!