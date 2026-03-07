MSB'den Barış Pınarı açıklaması: Görev devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde herhangi bir değişiklik olmadığı, göreve devam edildiği bildirildi
Giriş: 07.03.2026 - 12:53 Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" açıklaması yaptı.
Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.
