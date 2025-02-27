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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB'den Özel'in açıklamalarına tepki

        MSB'den Özel'in açıklamalarına tepki

        Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, CHP lideri Özel'in iki komutan hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olarak, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:03
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        MSB'den Özel'in açıklamalarına tepki
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