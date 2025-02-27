MSB'den Özel'in açıklamalarına tepki
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, CHP lideri Özel'in iki komutan hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olarak, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır" ifadelerini kullandı
Giriş: 27.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:03
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