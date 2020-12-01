DHA

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hakkâri / Çukurca bölgesinde, 01 Aralık 2020 tarihinde, Üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2020

KÜTAHYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Araç kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in acı haberi memleketi Kütahya´nın Tavşanlı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Ömerbey Mahallesi´nde oturan Ayşe ve Nazım Güler çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in acı haberi, ailesine yetkililerce verildi. Acı haber üzerine mahalle ve ev Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Güler´in yakınları evlerinde taziyeleri kabul etti. Şehit Güler´in, yarın Tavşanlı ilçesi Ömerbey Mahallesinde kılınacak ikindi namazı sonrası Ömerbey Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de şehit haberine çok üzüldüklerini ifade ederek, aileye ve Tavşanlı halkına başsağlığı diledi.