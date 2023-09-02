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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Mudanya'da orman yangını çıktı! Müdahale ediliyor

        Mudanya'da orman yangını çıktı! Müdahale ediliyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 02.09.2023 - 17:06
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        Mudanya'da orman yangını çıktı!
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

        Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, dumanı Bursa kent merkezine doğru geniş bir bölgeye yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.

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