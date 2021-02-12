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HaberlerGündem3. SayfaCHANGE ÇETESİ| Son dakika: Muğla polisi skandal çeteyi çökertti
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Muğla polisi 'Change çetesini' çökertti: 11 gözaltı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek (Change) satan ve haksız kazanç elde eden çeteyi çökertti. 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında 1 çalıntı araç ile kullanılamaz haldeki 9 ağır hasarlı aracın motor ve şase numaraları değiştirildiği (Change) tespit edildi

CHANGE ÇETESİ| Son dakika: Muğla polisi skandal çeteyi çökertti
İHA

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15 adrese eşzamanlı düzenlediği operasyonda, hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek (Change) satan ve haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında 1 çalıntı araç ile kullanılamaz haldeki 9 ağır hasarlı aracın motor ve şasi numaraları değiştirildiği (Change) tespit edildi. Ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaraları değiştirildikten sonra tamir ve bakımı yapılarak 5 araç yürür hale getirildi.

15 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Dosya savcısından alınan karar sonrası Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde toplam 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 adet şasisi kazınmış araç, 3 adet hacizli yakalamalı araç, 7 adet araç motoru, olaydan elde edildiği düşünülen 287 bin 412 TL, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 53 adet fişek, 4 adet hurdaya ayrılmış araç plakası, çok sayıda montaja hazır şase ve çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Operasyonda, B.A., A.A., E.Y., S.S., H.G., S.S., Ü.V., D.D., T.A., E.S., A.S. isimli 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi.

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