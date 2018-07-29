CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, açıklamalarda bulundu. İnce, "Milletin önüne nasıl çıksaydım? Çıkıp da CHP'den sağlıklı sonuç alamıyorum deseydim de parti yerlerde mi sürünseydi? Bana sıradan biri diyenler her şeyin sorumlusudur. Bana o gece gerekli bilgi akışı sağlanmadı." ifadesini kullandı.

"PARTİNİN OYU YÜZDE 15'E DÜŞERSE SENİN ADAYLIĞIN NE İŞE YARAYACAK?""

"Anadolu'da 100 milletvekili geziyor. 'İmzanı geri al' diye baskı yapıyorlar." diyen İnce, " Bunları sadece Genel Başkan'a gösteririm. Ses kayıtları, mesajlar var. Bu 100 milletvekili illerde ne arıyor, rahibi mi, ekonomiyi mi anlatıyorlar? Ben şimdiden uyarıyorum, tehlikeyi görüyorum. Yerel seçimler var, belediyelerin yarısını kaybediyoruz. Belediye başkanlarına, meclis üyelerine sesleniyorum. Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın ne işe yarayacak? Ancak masraf olacak." ifadesini kullandı.

"YARIN BİN 250 DELEGE İMZA VERMEZSE KENARA ÇEKİLİRİM"

İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kişi sandıktan sorumlu genel başkan yardımcısı olmalı. Sandık görevlilerin bir statüsü olmalı. Bu 3 ayda olacak iş değil. Şimdiden yapılmalı. 1250 delegemimiz bu akşam şuna karar verecek; 'bizim hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmek mi, yoksa CHP'yi mi yönetmek, ya da Beşiktaş, Çankaya, Kadıköy'ü yönetmek mi yoksa Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanmak mı? Yarın 1250 delege imza vermezse, ben çekilirim kenara"

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