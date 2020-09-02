Mahir Kılıç mahirkilic@haberturk.com

HABERTÜRK'ÜN edindiği bilgilere göre, CHP Genel Merkezi'ne Muharrem İnce'nin CHP'den ihracı talebiyle ulaşan bir dilekçe de şimdilik bir ihraç düşüncesi de yok.

Yalova İl Başkanlığı da kendilerine henüz ulaşan bir dilekçenin söz konusu olmadığını belirtti.

İddiaların kaynağının, Muharrem İnce'nin üyeliğinin bulunduğu Yalova Merkez İlçe Teşkilatına bir partili tarafından verilen ve disiplin suçu işlediği gerekçesiyle İnce'nin partiden ihracını istediği bir dilekçe olduğu öğrenildi.

Dilekçenin, Muharrem İnce'nin 13 Ağustos'ta "Memleket Hareketi"ni başlattığı açıklamalarının ardından verildiği ortaya çıktı.