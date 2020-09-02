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HaberlerGündemPolitikaMuharrem İnce İnce için ihraç talebi iddiası - Haberler
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Muharrem İnce için ihraç talebi iddiası

"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin CHP'den ihraç edilmesi için dilekçe verildiği iddia edildi. Habertürk muhabiri Mahir KILIÇ, o iddianın kaynağını araştırdı...

Muharrem İnce

HABERTÜRK'ÜN edindiği bilgilere göre, CHP Genel Merkezi'ne Muharrem İnce'nin CHP'den ihracı talebiyle ulaşan bir dilekçe de şimdilik bir ihraç düşüncesi de yok.

Yalova İl Başkanlığı da kendilerine henüz ulaşan bir dilekçenin söz konusu olmadığını belirtti.

İddiaların kaynağının, Muharrem İnce'nin üyeliğinin bulunduğu Yalova Merkez İlçe Teşkilatına bir partili tarafından verilen ve disiplin suçu işlediği gerekçesiyle İnce'nin partiden ihracını istediği bir dilekçe olduğu öğrenildi.

Dilekçenin, Muharrem İnce'nin 13 Ağustos'ta "Memleket Hareketi"ni başlattığı açıklamalarının ardından verildiği ortaya çıktı.

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