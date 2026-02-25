Canlı
        Son dakika: Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar

        Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar

        Yozgat'ta muhtar adına sahte sosyal medya hesabı açan dolandırıcılar, bir vatandaşın hesabındaki 14 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 12:04
        Muhtar adına sahte hesapla dolandırıcılık

        Yozgat'ta muhtar adına sahte sosyal medya hesabı açan dolandırıcılar, bir vatandaşın hesabındaki 14 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı.

        SAHTE SOSYAL MEDYA HESABI AÇMIŞ

        Bahçeşehir Mahallesi Muhtarı Özlem Önsoy adına sahte sosyal medya hesabı açan dolandırıcılar, sosyal yardım yapacakları vaadiyle D.Y. isimli mahalle sakinini dolandırdı. D.Y.'den banka hesap bilgilerini ve şifresini isteyen dolandırıcılar, hesabındaki 14 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı. Olayı mahalle sakinlerinden öğrenen muhtar Önsoy ve dolandırılan mahalle sakini savcılığa şikayette bulundu.

        KENDİSİNİ MUHTAR OLARAK TANITMIŞ

        Mahalle muhtarı Özlem Önsoy, "Sosyal medya üzerinden adıma bir hesap açılarak insanlar dolandırılmaya çalışılmış. Maalesef bazı kardeşlerimiz bu dolandırıcılık olayını yaşadılar. Bununla ilgili savcılığa şikayetlerimizi yaptık. Dolandırılan kişinin 14 bin lira kadar parasını aldılar. Dolandıran kişi kendisini Bahçeşehir Mahallesi Muhtarı olarak tanıtmış. Yardım talebinde bulunduklarını söylemişler. Yardımlar sonucunda telefon numarasını, özel bilgilerini, kart bilgilerini istemişler. Arkadaş da buna inanarak, muhtar istiyor sanarak bilgilerini verdiğinde hesabından parası çalınmış. Beraber gittik şikayetçi olduk. Adıma açılan hesapların bana ait olmadığıyla ilgili ve bu hesaplarla dolandırıcılık yapıldığı için şikayetçi olduk" dedi.

        ''MAHALLE SAKİNLERİ BİZİMLE DOĞRUDAN İLETİŞİME GEÇSİN''

        Önsoy, mahalle sakinlerini uyararak, dikkatli olmalarını istedi. Önsoy, "Savcı, hakim, polis gibi dolandırıcılık yapanlara inanmayın derken, muhtar olduğunu bile bilmediğimiz kişilere ya da atılan mesajlara inanmayıp benimle direkt görüşebilirler. İstedikleri zaman benimle iletişim kurabilirler. Benimle iletişime geçmedikleri hiçbir şeye inanmasınlar. Mahalle sakinlerimizin kişisel bilgilerini hiç kimseyle paylaşmıyorum" diyerek uyarıda bulundu.

