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Muhtar keklik avına gitti! Şoke eden olay!

Son dakika haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, avlanırken kalp krizi geçiren muhtar Nebi Koç hayatını kaybetti. Nebi Koç'un Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde muhtarlık yaptığı öğrenildi.

Son dakika haberleri: Muhtar keklik avına gitti! Yürek yakan olay!
Muhtar keklik avına gitti! Şoke eden olay!
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AA

Son dakika haberler... Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi Çalık mevkiinde, keklik avı için arkadaşıyla merkeze 10 kilometre uzaklıktaki dağa çıkan Nebi Koç (59) arazide rahatsızlandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Koç'un cenazesi, ön inceleme yapılması için Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine, ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

​​​​​​​Nebi Koç'un Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde muhtarlık yaptığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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