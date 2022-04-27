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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Müşteri olarak bindiği taksiyi kaçırdı!
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Adana'da yaşandı! Müşteri olarak bindiği taksiyi kaçırdı

Adana korkunç bir olaya tanıklık etti. Kentte Melik Kardeş (20) adlı şüpheli, müşteri olarak bindiği takside sürücü Burak Yayla'yı (20) tornavidayla tehdit edip, aracı kaçırdı. Polisin takibi sonucu yakalanan zanlı tutuklanırken, ifadesinde durak sahibi Mehmet Ali B.'den alacağı olduğunu öne sürdü. Tutuklanan zanlı, "Taksiciye patronunu aramasını söyledim ancak aramadı. Ben de taksiyi kaçırdım" dedi

Son dakika: Müşteri olarak bindiği taksiyi kaçırdı!
DHA

Olay, 25 Nisan günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Melik Kardeş, müşteri olarak bindiği 01 T 1896 plakalı taksinin şoförü Burak Yayla´ya gezmek istediğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, taksi Küçükdikili Mahallesi´ndeki boş bir arsanın yanına geldiğinde Kardeş, sürücüye durmasını söyledi.

'POLİSİN TAKİBİNDE TAKSİDEN KAÇTI, YAKALANDI'

Melik Kardeş, cebinden çıkardığı tornavidayı taksici Yayla´ya doğrultup, "Hemen arabadan in ve polisi ara. Patronuna da selam söyle" dedi. Keleş, direksiyona geçip, bölgeden uzaklaştı. O anlar, taksideki güvenlik kamerasına yansıdı.

Burak Yayla´nın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis bir ara sokakta fark ettiği Melik Kardeş´e dur ihtarında bulundu. Ancak yoluna devam eden Kardeş, D- 400 kara yoluna çıktı, bir süre sonra da stabilize yola girdi. Kaçamayacağını anlayan Melik Kardeş, araçtan inip, tren hattından geçtikten sonra ara sokaklara girdi. Mahallede arama yapan ekipler, kaçtığı sırada tren hattının bariyerini de kıran şüpheliyi bir eve girmeye çalışırken yakaladı.

PATRONUNU ARAMAYINCA TAKSİYİ KAÇIRMIŞ

Emniyete götürülen Melik Kardeş´in yağma, hırsızlık, mala zarar verme ve uyuşturucu kullanmak suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. İfadesinde, durak sahibi Mehmet Ali B.´den alacağı olduğunu söyleyen Kardeş, "Durak sahibi Mehmet Ali B.´ye bir türlü ulaşamadım. Olay günü taksici Burak Yayla´ya patronunu aramasını söyledim ancak aramadı. Ben de taksiyi kaçırdım" diye konuştu. Mehmet Ali B. ise şüpheliyi tanımadığını söyledi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Melik Kardeş yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca Kardeş hakkında, kaçarken tren hattındaki bariyeri kırdığı için kamu malına zarar vermekten adli işlem uygulandı.

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