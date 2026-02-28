Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Nailcan Kurt ve Murathan Kurt'un uyuşturucu testleri negatif çıktı

        Nailcan Kurt ve Murathan Kurt'un uyuşturucu testleri negatif çıktı

        Uyuşturucu operasyonu kapsamında örnekleri alınan ZÜBER Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kurt'un test sonuçları negatif çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 10:39 Güncelleme:
        2 ismin testi negatif çıktı

        ZÜBER, Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kurt hakkında yürütülen adli sürece ilişkin açıklama yaptı.

        Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

        “Süreç kapsamında gerçekleştirilen tüm resmi kontroller ve analizler sonucunda testler negatif çıkmış; hiçbir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmamıştır.

        Süreç, hukukun üstünlüğüne olan inanç doğrultusunda şeffaflık ilkesi çerçevesinde ve yetkili mercilerle tam iş birliği içinde takip edilmiştir.

        Türkiye’nin en sevilen yerli markalarından biri olan Züber, ilk günden bu yana tüketicileriyle kurduğu güven bağı ve iyi içerikli ürün anlayışıyla yoluna devam etmektedir.

        Firma, sağlıklı atıştırmalık kategorisinde sevilen ve yenilikçi ürünler geliştirmeye; üretim, yatırım ve istihdam alanlarında büyümeyi sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir."

        #Son dakika haberler
