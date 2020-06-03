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HaberlerGündemSon dakika NAZIM HİKMET! Nazım Hikmet mezarı başında anıldı! - Haberler
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Nazım Hikmet mezarı başında anıldı!

Türk edebiyatı ve şiirinin önde gelen isimlerinden, 3 Haziran 1963'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Nazım Hikmet Ran, ölümünün 57. yılında Moskova'da mezarı başında anıldı

Nazım Hikmet Moskova'da anıldı
AA

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 57. yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarı başında anıldı. Novodeviçye Mezarlığı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımla anma töreni düzenlendi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türk kurum ve kuruluşlarının Moskova’daki temsilcileri, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) yöneticileri Nazım Hikmet’in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.

NAZIM'I ANLATAN KONUŞMALAR YAPILDI

AA'da yer alan habere göre törene katılanlar, mezarı başında Nazım Hikmet'le ilgili konuşmalar yaptı. Moskova’da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Kovid-19 önlemleri nedeniyle sanat ve edebiyat dünyasından isimlerin katılımıyla internet üzerinden çevrim içi anma etkinlikleri gerçekleştirecek.

Nazım Hikmet'in ölümünün 57'nci yıldönümü nedeniyle birçok siyasetçi ve sanatçı, sosyal medya hesaplarından anma mesajı yayınladı.

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