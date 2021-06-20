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Ne görüldü ne duyuldu! Kendi ikna oldu, atlaması için arkadaşını çıkardı

Malatya'da Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) sığınan eşinin kendine gösterilmesini isteyen şahıs çatıya çıktı, sonra yaşananlar ise ne görüldü ne duyuldu. Para dolu çanta ile çıktığı binanın çatısından polis ve itfaiye ekiplerine kiremit yağdıran şahıs, ikna edilerek aşağı indirildi. Ardından şahıs, eşinin gösterilmemesi halinde aşağı atlaması için arkadaşını binanın çatısına çıkardı

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ! Son dakika: Eşini görmek için arkadaşını dama çıkardı
Ne görüldü ne duyuldu!
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İHA

Malatya'da Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) sığınan eşinin kendine gösterilmesini isteyen şahıs, çıktığı binanın çatısından polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İkna edilerek aşağı indirilen şahıs, eşinin gösterilmemesi halinde aşağı atlaması için arkadaşını binanın çatısına çıkardı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa bir süre önce eşi Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) sığınan bir kişi, kurumun bulunduğu Kardeşlik Sokak'taki inşaat halinde olan 4 katlı bir binanın çatısına içerisinde para dolu çanta ile çıkarak eşinin kendine gösterilmesini istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KİREMETLERİ POLİS VE İTFAİYENİN ÜZERİNE FIRLATTI

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipleri gören şahıs, çok sayıda kiremidi polis ve itfaiye ekiplerinin üzerine fırlattı. Çantadan çıkardığı paraları ekiplere göstererek "Gelin size para vereyim" diye seslenen şahıs, yaklaşık 1.5 saat kaldığı çatıda polis ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında eşinin gösterilmesi şartıyla aşağı inmeyi kabul etti.

İKNA OLUP İNDİ, ARKADAŞINI ÇATIYA ÇIKARDI

Şahıs, eşinin gösterilmemesi halinde ise aşağı atlaması için arkadaşını binanın çatısına çıkardı. Arkadaşının çatıya çıkmasıyla birlikte aşağı inen şahıs, polis ekipleri eşliğinde gittiği Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'nde eşini görmeye çalıştı. Bu sırada ekipler tarafından sakinleştirilen şahıs, çatıda bulunan arkadaşına aşağı inmesini söyledi. Diğer şahsın da aşağıya inmesiyle birlikte polis ekipleriyle bir süre görüşen iki arkadaş, bindikleri özel bir araçla bölgeden ayrılarak uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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