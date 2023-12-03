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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Nihal ve Bahar Candan'ın serbest bırakılması için yapılan itiraz kabul edilmedi

        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında flaş gelişme

        İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin serbest bırakılması için yapılan itiraz kabul edilmedi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 03.12.2023 - 13:23 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:04
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        Nihal ve Bahar Candan hakkında flaş gelişme!
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        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan, kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam hakkında, ‘Suç örgütü üyesi’ olmak suçundan gözaltı kararı verildi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 14 Kasım’da gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler 16 Kasım günü “suç örgütüne üye olmak’ suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        TUTUKLULUK İTİRAZI REDDEDİLDİ

        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutuklanmasının ardından avukatları tarafından tutukluluğa itiraz edildi. Tahliye olunmaz ise adlı kontrolle serbest bırakılması talebinde bulunuldu. Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutukluluğu için yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

        BU İDDİAYLA TUTUKLANMIŞLARDI

        Bahar ve Nihal Candan kardeşler Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından 16 Kasım günü tutuklanmıştı. Mahkeme tutuklamayı şöyle açıklamıştı: "Dosyada şüphelilerin ifadeleri, müştekilerin beyanları, dosyada bulunan tüm bilgi ve belgeler, tanık beyanlarının bulunması, dosyada delillerin tamamen toplanmamış olması dikkate alındığında, isnat olunan eyleme yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu, katalog suçlarından olması nedeniyle, adli kontrol tedbirleri ile yeterli etkili hukuksal denetim sağlamayacağı değerlendirilerek tutuklanmalarına karar verildi."

        Fotoğraflar: DHA

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        #son dakika
        #Bahar Candan
        #Nihal Candan
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