AK Partiİzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek Seçim özel' programında gündeme dair soruları yanıtlıyor.

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Zeybekci'nin açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

"İZMİR'İ AK PARTİLİ YAPMAK YERİNE AK PARTİ'Yİ İZMİRLİ YAPMAK"

Oradaki sözüm doğru bir söz. Bakanlık döneminde de kullandığım bir şeydir. Bütün siyasi partiler için geçerlidir. İzmir'de AK Parti olarak yaşadığımız sonuçları diğer siyasi partiler farklı bölgelerde yaşıyor. Siyasi partinin hitap ettiği bölgeye dönüşmesi. İzmir'i AK Partili yapmak gibi bir deneme yerine AK Parti'yi İzmirli yapmak. Davranış olarak farklıdır, mutfak olarak farklıdır Ege. Bir mülayim tavrı vardır ama Efe damarı da vardır. Bütün siyasi partiler nerede başarılı olup olmadığını yorumlarlarsa ki, biz AK Parti olarak yorumluyoruz.

"İZMİRLİ VATANDAŞLARIMIZDAN KARŞILIĞINI GÖRÜYORUZ"

Seçim kampanyasına en erken başlayan aday biziz. Soyadımız itibarıyla Zeybekci, Egeliyiz. Egeli insanların tavır ve yaklaşımlarını biliyoruz. Aslen İzmir'de işi gücü olan, sivil toplum kuruluşlarla çok yakın teması olan, şirketleri olan, istihdamı olan birisiyim. Bu sürecin bana öğrettiği şey ilk başlarda çok nazikçe merhaba, nasılsınız, iyi misinizden, vallahi bir çayımı içmeden bırakmamdan direk dokunan, temas eden, samimiyetinizi, kabiliyetinizi anlatan, insanların size inanmalarını sağlamakla ilgili açık yüreklilikle, İzmirli vatandaşlarımızla sohbet ettiğimizde bunun karşılığını gördük.